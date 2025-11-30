蔡依林接班人辣成這樣！連穎挨酸「下班有在接」露面吐真實心聲

記者徐珮華／台北報導

女團「HUR+」成員連穎（ERIN）推出個人EP《EZ》，今（30）日舉辦簽唱會，坦言少了團員壓力非常大，甚至一個月都睡不太著覺。她日前發行新歌〈Na$hley ADDachi〉，點閱率即將飆破百萬，堅強舞蹈實力更被封為「蔡依林接班人」，對此她謙虛回應：「Jolin是我的神！我還要向神好好學習、看齊！」

連穎舉辦《EZ》簽唱會，大秀絲滑褪衣舞。（圖／記者鄭孟晃攝影）

連穎透露小時候看見蔡依林〈花蝴蝶〉一曲決定成為唱跳歌手，起初見到兩人名字被擺在一起相當開心，豈料後續出現不同聲音，便開始感到壓力。她坦言不太會因為網友謾罵走心，其中一位網友留言「接班人我是不知道，妳說下班有在接（賣身體）我是相信」，她認為雖然用詞不太好聽，卻相當有創意且用心。

連穎「HUR+」隊友香蘭（右）到場力挺。（圖／記者鄭孟晃攝影）

今日連穎特別挑選一襲紅色戰袍登場，除了因為新歌是一首「火辣燙燙燙」的節奏系作品，也象徵這張 EP「紅紅火火」。新歌〈EZ〉褪衣招牌動作也出自於她的靈感，只見她轉身一勾，動作俐落地脫下外衣，露出香肩與蜜腿，加上緊緻小蠻腰及逆天長腿，瞬間引爆全場尖叫。

連穎分享最有自信的部位是鎖骨、肩膀和腰，平常穿著尺度也不小，還特別提醒造型師「除了三點跟腳趾頭，其它都可以露」，現場更直接折腰、在腰上放上水瓶，引起眾人驚呼。她強調表演時都會做好防護措施，但有次商演不小心因舞蹈動作太激烈出意外，平口小可愛整件往下滑，幸好裡頭有貼胸貼才沒有走光。

連穎最滿意的身體部位是腰部。（圖／記者鄭孟晃攝影）

