「蔡依林接班人」火辣現身 遭酸民狠嗆反應曝光

女團HUR+成員連穎將於12月3日推出個人Solo EP 《EZ》。（圖／東森娛樂）





女團HUR+成員連穎將於12月3日推出個人Solo EP 《EZ》，今（30）日舉辦發片簽售會，不少粉絲冒雨為了一睹她的風采。這次少了團員一起活動，連穎坦言壓力非常大，甚至一個月都睡不太著覺。

女團HUR+成員連穎舉辦發片簽售會，團員香蘭驚喜現身。（圖／東森娛樂）

連穎今天特別挑選酒紅色馬甲露肩上衣，搭配鮮紅短褲，露出緊實的小蠻腰與逆天長腿，又唱又跳性感爆棚，連穎直言自己表演的服裝布料都偏少，最有自信的部位則是鎖骨、肩膀、腰和大腿，「最滿意腰身，那個曲線跳舞的時候會很好看。」

至於尺度的極限，連穎表示「不能露三點跟腳趾」，露腳趾對她來說很沒有安全感，因此只要穿拖鞋就一定會搭配白襪，去海邊則會先穿球鞋，快碰到海水時，才會將鞋、襪脫掉，「當然生活在一起一定會看到，不可能無時無刻穿著。」

連穎展現好身材。（圖／東森娛樂）

另外，先前有網友封她為「蔡依林接班人」，連穎受寵若驚表示，「一開始沒想這麼多，她是我從小到大的偶像，看到《花蝴蝶》後，覺得我也要成為跟她一樣的唱跳歌手。」但後來發現底下留言出現不同的聲音，「這個東西是有壓力的」。

連穎展現唱跳實力。（圖／東森娛樂）

讓連穎最印象深刻的是有人說，「接班人我是不知道，你說下班有在接我比較相信」，不過她的反應不是生氣，而是覺得對方很有創意，「我覺得他有想一下要怎麼罵，我就覺得他有用心。」她解釋自己對於酸民的言論不會太走心，「但有人說我表演得不是很好，我就會覺得我要更努力、反省自己」。



