蔡依林提告梁曉珺是誰？真實身份遭起底 消失演藝圈8年曾移民澳洲

記者鄭尹翔／台北報導

梁曉珺傳出遭到蔡依林提告。（圖／翻攝自梁曉珺 Celia臉書）

「Jolin」蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，不過演唱會結束後卻掀起場外風波。官方巡演社群罕見發布聲明，點名部分網友涉及人身攻擊與不實指控，強調「已蒐證完成，將依法追究相關法律責任」，消息一出立刻引發熱議，近日更傳出被鎖定的對象之一，竟是曾參加《超級星光大道》的歌手梁曉珺，但對於傳出被告這項消息，梁曉珺目前尚未回應。

蔡依林出道 26 年來，向來對酸民與負評保持低調，這次被外界視為「首度對黑粉採取法律行動」。事件起因為有網友在網路平台上拍片，影射蔡依林巡演內容「涉及邪教意象」，相關言論迅速擴散，引發部分網友誤解與攻擊。對此，中國演唱會主辦單位「永稻星文化娛樂」也發出正式聲明，直言：「相關內容已涉及不實指控與名譽侵害，要求平台立即下架，並保留依法追訴權利。」

而被點名的帳號「斯理亞」身分也隨之曝光，拍攝者正是梁曉珺。梁曉珺曾在 2009 年參加第五屆《超級星光大道》，一路闖進總決賽並拿下季軍，當年實力備受矚目。對於這次爭議，網友也翻出她過往背景，直呼「完全沒想到是她」、「星光大道季軍竟捲入這種風波」。

事實上，梁曉珺近年已淡出台灣演藝圈。資料顯示，她在澳洲成長，畢業於新南威爾斯大學軟體工程與電影文學雙學位，之後轉往中國發展，2014 年起成為上海外語頻道的雙語主持人，主持過《City Beat》、《音樂大牌檔》、《動感都市繪》等節目，但在歌手身分上，已將近 8 年未推出任何新作品。

隨著傳出遭蔡依林方面提告，梁曉珺再度成為話題焦點。對此，她本人目前尚未公開正面回應，而蔡依林及經紀團隊也未進一步說明細節，只重申立場：「對於任何不實指控與惡意攻擊，將不再姑息。」此案後續發展，也備受外界關注。

