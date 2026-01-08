蔡依林提告沒在怕！網紅「被扣辱華帽子」回嗆 還警告網軍

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡依林《PLEASURE》演唱會日前在大巨蛋完美落幕，6月也將前進中國鳥巢連唱2場，卻突遭抖音網紅「斯理亞」指控演唱會內容涉及邪教。面對指控，蔡依林方罕見採取法律行動提告反擊，斯理亞隨即拍片喊「被扣辱華帽子」，並進一步警告網軍與粉絲行為恐觸法。

隨著蔡依林大動作提告，斯理亞則被網友起底本名梁曉珺，曾參加《超級星光大道》第5季，近年以網紅身分活躍抖音，過去多次評論當紅藝人而引發爭議。此次因「宗教活動」說法遭提告後，斯理亞的背景與過往言行再度被翻出，也讓事件討論持續擴大。

針對被扣辱華帽子，斯理亞回嗆爭議源於自己的成長背景，以及曾分享女兒寫中文出現錯別字等內容，因而遭放大解讀成辱華，她強調自己是海外成長的華裔，長期熱愛中國傳統文化，並警告若有人組織網軍進行大規模檢舉、騷擾，恐涉及侮辱罪、誹謗罪甚至尋釁滋事罪，同時放話若相關行為持續，未來不排除持續更新蔡依林作品解讀作為反擊。

