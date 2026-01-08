蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道

中國博主斯利亞（celialiang），本名梁曉珺本身也是歌手。（圖／翻攝自微博）





天后蔡依林（Jolin）日前才在臺北大巨蛋跨年連唱3場演唱會，巡演官方微博7日發出嚴正聲明，指近日有部分網路用戶針對演唱會內容「惡意揣測、斷章取義、不實解讀，團隊決定啟動法律程序，將對相關帳號追究責任。事實上，遭提告的網友，是一名多次造謠蔡依林演唱會像邪教的中國網紅斯利亞（celialiang），本名梁曉珺本身也是歌手，還曾來台灣參加過《超級星光大道》。

官方聲明中並點名一名中國網友，指其在事件中散布不實訊息、進行人身攻擊，團隊已完成蒐證並通知平台刪除侵權內容，強調對侵權行為「零容忍」，後續將依法提告、不再姑息。

聲明中強調網路空間並非法外之地，任何人不得以造謠、誹謗等方式侵犯藝人及他人名譽權等權利，團隊將持續切斷不實資訊傳播鏈，維護健康的網路環境。

這名中國網紅斯利亞，除了對蔡依林演唱會造謠之外，還曾經聲稱輝達（NVIDIA）的商標也含有邪教元素，因為NVIDIA的名稱來自於拉丁語的Invidia，也就是七宗罪之一的「嫉妒」。

斯利亞本名梁曉珺澳洲籍華裔，早年曾赴台發展，於2009年參加第五屆《超級星光大道》當年還拿下季軍，潛力備受期待，如今卻是因為散播「邪教論」才登上媒體版面。



