蔡依林搭機耍大牌？ 真相曝光網全怒：害空服員一次得罪2名乘客

華語天后蔡依林經常搭機飛全球，怎料，近日遭一名網友影射疑似耍大牌，透露想換機位，空姐則回應稱有名VIP登機，不喜歡被打擾，隨後就公布此VIP正是蔡依林，引來網友怒批敘事方式根本惡意發文，建議蔡依林和長榮航空都提告。

這名網友先在threads發文分享，「空姐跟我說待會上來一個VIP在1A，但他不喜歡被打擾，好險我不是他粉絲」，引起網上熱議後，就透露是蔡依林，並還原過程，透露前艙門關閉後，自己詢問空姐可否調到1A空位，空姐禮貌性的說待會有VIP上來，他好奇追問是誰，空姐才回「蔡依林，但她很低調，不喜歡被打擾」，自己回「沒問題，我不是他粉絲」。

該網友說，只是想記錄難得的經驗，強調蔡依林很好、空姐也很讚，但貼文的敘述方式引來網友抨擊，認為有意帶風向抹黑蔡依林，也害空服員因為這貼文一次得罪兩個乘客，因此建議蔡依林跟長榮航空都提告，紛紛怒斥「原文真的故意讓別人誤解然後被罵耶」、「蔡依林超無辜 莫名其妙被黑」、「什麼怪咖，自己想換位置沒被砲轟就算了，還管人家位置坐什麼VIP探聽別人隱私有夠噁」、「ㄧ開始不講清楚，超級故意想要流量 噁心」。

