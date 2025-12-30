蔡依林搭「30公尺巨蟒」繞場大巨蛋 解鎖2成就

蔡依林首度唱進大巨蛋。（圖／凌時差提供）





天后蔡依林今（30）日起在大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，整場演唱會斥資9億，12萬張門票開賣即秒殺，租估進帳5.6億。演唱會開場就超吸睛，蔡依林化身「慾望守護者」，登「覺醒之巔」迎「慶典公牛」盛大出巡，掀起滿場尖叫聲。

天后蔡依林今（30）日起在大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」。（圖／凌時差提供）

隨後結合歌德式史詩感風格的〈SEVEN〉前奏一下，象徵 「愉悅宇宙」正式啟動，蔡依林以〈SEVEN〉開宗明義、揭露演唱會主題，唱完〈紅衣女孩〉後又使出「大絕招」震驚四萬人，化身「大地精靈」的她施展「操縱大蛇之術」，一舉「召喚」出坐騎「慾望巨蟒」高唱〈美杜莎〉。

蔡依林迎「慶典公牛」盛大出巡。（圖／凌時差提供）

蔡依林不僅一腳踏上三層樓高的巨蟒邊唱邊跳，還搭乘大蛇繞行大巨蛋一圈與全場歌迷近距離巡禮，隨後直攻延伸舞台演唱〈D.I.Y.〉、〈I’M NOT YOURS〉，讓4萬名觀眾瞬間嗨到失控，開場短短十分鐘就以「巨蟒繞場巡禮」搭配 「登高唱跳」 解鎖大巨蛋兩項成就。

蔡依林「召喚」出坐騎「慾望巨蟒」高唱〈美杜莎〉。（圖／凌時差提供）

蔡依林「召喚」出坐騎「慾望巨蟒」高唱〈美杜莎〉。（圖／凌時差提供）



