蔡依林攻大巨蛋最大挑戰曝光 媽媽愛心魚湯補充體力

蔡依林用媽媽的愛心補充體力。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林首度站上大巨蛋，舉辦三場「PLEASURE」世界巡演，第二場演出今（31日）登場，剛好也是2025年的最後一天，讓在場四萬歌迷能開心迎向2026年。雖然蔡依林在舞台上是主宰一切的女王，但私下是個被媽媽寵愛的女兒，用媽媽的愛心來補充體力。

首次挑戰大巨蛋開唱，對蔡依林來說體力可是一大挑戰，提到開唱前的飲食控制及如何維持好體力，她透露自己偏好以「海鮮」來補充體力，並嚴格遵循演唱會期間「不碰味精」的原則，她解釋：「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」除了飲食調配，最強大的後援莫過於蔡媽媽的愛心，每天早晚定時燉煮魚湯與雞湯，讓她補充豐富的膠原蛋白，用滿滿元氣守護天后挑戰高難度演出的絕佳體力。

廣告 廣告

此次演唱會總製作費斥資9億打造「愉悅宇宙」，不僅創下華語樂壇演唱會史上新高，當中以1.7億打造的各類的華麗巨型道具所營造的視覺效果，眾多歌迷大讚「根本是奧運開場」、「真的是奧運等級」，讓人回味無窮。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平遺囑寫「財產全留乾兒子」仍不保險 律師揭1招讓兄弟沒得拿

昔鬧翻曹西平！包偉銘聞噩耗頻問「是真的嗎」 雙方心結、破冰原因曝

曹西平險淪無主屍「生前為何不收養乾兒子？」 律師揭關鍵：很多人做不到