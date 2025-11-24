蔡依林攻蛋搶票亂結帳2小時「訂單取消」黃牛加2萬

天后蔡依林跨年將首唱大巨蛋，94萬人同時上線搶票，12萬張門票秒殺。（圖／華納音樂提供）





搶到蔡依林演唱會票嗎？天后蔡依林跨年將首唱大巨蛋，94萬人同時上線搶票，12萬張門票秒殺，粉絲一票難求，但網路上黃牛已經加價2萬元販售，不少人也抱怨，搶到電信VIP購票序號，疑似系統問題兌換不到門票，更有大量歌迷質疑，結帳2小時以上卻被取消訂單，認為購票系統有漏洞。

天后蔡依林跨年首唱大巨蛋，門票11／23中午12點開賣，同時湧入近94萬人上線，三場12萬張門票全面完售，但很多人搶不到，質疑是購票系統出問題，因為明明已經搶到票，進到付款流程卻因為系統卡住，刷卡刷不過，最後訂單直接被取消，甚至主辦還直接宣布下午5點就要清票，讓粉絲相當生氣，搶票超過兩小時，根本是平台問題，卻是消費者承受後果，還有人搶到電信VIP序號，結果最後也換不到票。

搶票民眾張先生：「一般來說它要限制說此代碼已使用過之類的，但是售票系統沒有限制，就導致可能原本其他正常還可以買的人就被排擠到了，他們只說如果有問題的話主辦單位有權取消那些訂單。」

民眾對售票系統回應實在難買單，畢竟官網上就寫著大大的，1組序號僅可購買2張門票，實際詢問客服也是同樣回應。

搶票民眾張先生：「電信客服就說每組序號只用能一筆，他們有些人就直說，他們買到三組這樣。」

主辦合作廠商互踢皮球，最後還是看不到，現在網路上原價6990元門票，黃牛更炒到20000元代購費，小紅書上更能看到大量有票目前不貴，還有整排的名單，連幾排幾號通通都能任選，讓不少台灣歌迷怒喊該改實名制了。

歌手蔡依林（PILLOW）：「Babyyou’remy，pillow，pillow，pillow，Pillow，pillow，pillow，大喊大叫傻傻忍耐，罰你說說愛。」

天后回歸，首場大巨蛋秒殺，歌迷抱怨系統不讓粉絲買票，卻讓黃牛荷包賺飽飽。



