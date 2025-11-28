蔡依林攻蛋搶票災難 「當機、刷卡失敗」主辦震撼宣布1新制！刑事局出手查駭

照片是蔡依林出席hito流行音樂獎，擔任表演嘉賓。資料照。李政龍攝



天后歌手蔡依林（Jolin）將於12月30日起一連三天登上台北大巨蛋，舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，11/23中午在KKtix全面開賣門票，卻發生購票頁面當機、卡關，甚至有粉絲已搶到門票，卻在結帳環節網頁卡住，連換7張卡都失敗，結果遭系統判定繳費逾期，被迫取消訂單。

對此，主辦單位SuperDome 超級圓頂宣布，針對11/23售票系統KKtix發生之蔡依林PLEASURE 臺北大巨蛋演唱會售票事故：

1，超級圓頂對各方及經紀公司的意見及指教會虛心檢討，公司未來舉辦蔡依林PLEASURE演唱會將實施實名制售票。

2，超級圓頂已要求KKtix提供因網路攻擊所引發當機事故之證據，並要求其配合刑事警察局之調查，以𨤳清事實。

購票和刷卡問題惹怒粉絲，紛紛留言「因為沒有付款成功而被取消票的，請補償給我們，大家都知道蔡依林的票很難搶，好不容易買到了，卻因為這樣的原因，導致沒有票，心裡很不是滋味」、「上次ugly beauty巡演kktix就出過包了 這次還是選kktix」。整起事件驚動刑事局出手調查釐清。

蔡依林（Jolin）將在12月30、31日及明（2026）年1月1 日一連3天將在臺北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，首次登上4萬人大巨蛋的她，曾經預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精采、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程。」

