蔡依林攻蛋花籃爆滿 羅志祥壞喊阿姨

蔡依林30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」演唱會。

（翻攝自蔡依林臉書）

本報綜合報導

Jolin蔡依林30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」世界巡演，吸引12萬粉絲朝聖，在演藝圈好人緣的她，許多天王天后送上花籃致意，羅志祥則調皮喊「Jolin阿姨」陪大家嗨到炸裂吧！

天王天后的花籃擺滿演唱會現場，剛認愛的林俊傑花籃卡片寫著：「祝大巨蛋演出圓滿成功，有空再一起玩音樂！」羅志祥調皮喊「Jolin阿姨」陪大家嗨到炸裂吧！吳青峰則「祝福蔡依林，熬夜大成功」。

田馥甄、王力宏、許茹芸、江美琪還有陳建州與范瑋琪、林志穎夫妻、徐佳瑩夫妻都送上花籃祝福，阿妹祝「親愛的妹子，愉悅～到底～辣翻全場！」A-Lin以「Ｇood show」祝福她完美演出。

不少粉絲早早就到大巨蛋周邊集合，戴上應援物、穿上應援T，搶先體驗演唱會限定「快閃艙」。