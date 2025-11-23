蔡依林攻蛋首賣亂成一團！原價6990被黃牛硬加價7千 粉絲怒求實名制

記者林宜君／台北報導

大型演唱會搶票亂象再度掀起民怨。蔡依林年底將首次攻蛋，門票一開賣就引爆搶票潮，大量粉絲卡在系統、訂單消失，甚至遭黃牛趁勢哄抬價格，一張票硬生生被加到「原價＋七千代購費」，讓歌迷怒喊︰「該改實名制了！」歌手蔡依林年底即將首度登上臺北大巨蛋，12月下旬開唱的門票於23日全面開放一般購買。

雖然蔡依林從二月起便陸續公開大巨蛋開唱消息，並於11月公布活動日期與票價，但正式售票時仍湧入大量粉絲，售票平台在登入、結帳到清票各環節都出現卡頓，許多歌迷反映「搶到也不一定能買到」。有粉絲在社群分享，自己好不容易進入系統、選到喜歡的位置，結果在結帳時頁面「一直轉圈圈」，最後竟跳出「訂單逾時取消」，讓人瞬間崩潰。也有人換了7張不同的信用卡仍無法付款，最後同樣被系統判定付款超時，只能眼睜睜看著訂單被取消。

廣告 廣告

蔡依林演唱會售票剛一結束，就有黃牛立刻在各平台喊價開賣。原價6990元的門票，被要求額外加收7000元「代購費」。（圖／翻攝自蔡依林IG）

然而更令歌迷憤怒的是，售票剛一結束，就有黃牛立刻在各平台喊價開賣。原價6990元的門票，被要求額外加收7000元「代購費」，等於直接多付一張票的錢；而價格較低的3990元票券，也被開出「代購費＋4000」的離譜價格。跨年場甚至每張再加收500元。

有粉絲質疑主辦單位為何不採用實名制售票，表示︰「很多高人氣歌手的演唱會，都可以用實名制加退票手續費方式，大幅降低黃牛轉賣，但主辦方卻不願意改。」粉絲指出，現在各大交易平台充斥大量高價轉賣的票券，黃牛似乎還能大量取得門票，讓粉絲非常不滿。另有歌迷氣憤表示︰「買黃牛的人也是在助長歪風，比黃牛還可恨。」有人更認為不少門票被轉賣到中國市場。還有網友分享自己看過黃牛使用搶票程式的影片︰「不到３秒就跳到結帳畫面，4張票10秒內完成交易，一般人怎麼搶得過？」

更多三立新聞網報導

「有一個囝仔死得不明不白」于朦朧首支台語戰歌逼哭全網！掀海嘯式傳唱

粉絲問「缺牙齒」范世錡爆怒！湖南辣條引誤會 網怒轟此地無銀三百兩

范世錡自爆殺于朦朧事件再起！新劇上檔前遭粉絲怒轟封殺 抵制到底！

于朦朧案引爆演藝圈地震！一線女星陪睡價碼曝光 驚見「天價性交易表」

