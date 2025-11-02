蔡依林新專輯簽唱會 粉絲卡位漏夜排隊人龍不見盡頭

台北市 / 綜合報導

天后蔡依林舉辦「簽唱會」，不少粉絲為了和偶像近距離互動，早早就到現場排隊，人龍一度綿延，也有些排隊亂象。不過活動進行後，蔡依林不只一一為粉絲簽專輯，更演唱多首新曲，讓歌迷好滿足。

歌手歌手蔡依林「Pleasure」蔡依林說：「 罪惡快感 It's my pleasure，You and me baby you and you and me。」好久不見的蔡依林，這次帶著新專輯回來了，不只年底要在大巨蛋連唱三場，更找回從前的感動，跟粉絲們零距離在簽唱會搶先見面了。

歌手蔡依林說：「今天來到這邊，感覺突然間，回到自己第一次跟你們認識的感覺，大家很早就來排隊了吧，(對)，好感動喔。」JOLIN這麼感動不是沒有原因，舞台前粉絲高舉手機把空間都塞滿，為了搶排2300張號碼牌，更是一早就到現場。

粉絲說：「那時候(一大早)覺得大家都衝來衝去，那這個位置，是我覺得最穩的，所以我就占到這兒了，所以我就是1號，台南人，(我彰化人)，我們上上禮拜就訂飯店，然後昨天到台北。」

天后魅力無法擋，排隊人潮超驚人，從主舞台旁的起點開始，先是向左側延伸後來個迴轉，之後就一路向右排，甚至北流旁的草地區也全部都排滿，人潮繞了一圈又一圈，目測排隊人龍恐怕超過1公里，但這澆不熄粉絲熱情。

海外粉絲說：「她(蔡依林)都不來馬來西亞見我們，(對，10年沒有去馬來西亞)，11年沒有去新加坡，(11年沒有來新加坡了)。」歌手蔡依林說：「我沒有想到，因為昨天在機場的時候，有碰到他們(海外粉絲)，的確很意外，他們(海外粉絲)會，特別因為簽唱會，飛過來(台灣)。」

天后行程滿檔簽唱會結束，隔天就將前往美國閉關訓練一個月，回顧過去她的演出，不論是鋼管芭蕾還是絲帶，每一次都把舞台推向全新高度，這回又將端出什麼驚喜，粉絲早已準備好等待她再掀舞台高潮。歌手蔡依林「Fish Love」說：「依稀記得你的愛像釣魚，上勾後撤離愛意的眼睛。」

