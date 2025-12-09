蔡依林新歌MV遠赴杜拜 48小時挑戰體能之巔

記者周毓洵／臺北報導

蔡依林（JOLIN）全新專輯《PLEASURE》話題不斷，新歌「Fish Love」MV今（9）日在官方YouTube公開。這支MV跨海前往杜拜拍攝，短短48小時內完成「上天、下水、入沙漠」多場極限鏡頭，JOLIN在高溫、強風與高空中連番挑戰，堪稱她近年最耗體力、規模最浩大的作品。

JOLIN新歌「Fish Love」概念源自美國精神科醫師Dr. Abraham J. Twerski的同名理論，討論關係中「以為是愛、其實是需求」的狀態。JOLIN以此延伸出愛裡的失衡與界線，坦言：「愛裡常常會把自己的一部分交出去，雖然會受傷，但願意去愛本身就是美的。」

「Fish Love」MV核心概念延伸自歌詞「Part of me is in you」，聚焦在「被掏空、被抽離」的愛情狀態，以象徵過往關係的「黑影」貫穿全片。導演透過杜拜壯闊的沙漠、城市與荒原交界，放大被追逐般的壓迫感，JOLIN在沙海中疾駛、奔走、面對逼近的黑影，情緒張力一度推向臨界點。

本次「Fish Love」MV製作由曾獲坎城國際創意節大獎的Partizan操刀，LA創意團隊THE SQUARED DIVISION主導視覺概念。JOLIN在2天內幾乎全天候開工，凌晨2、3點起妝成常態，與劇組共同在極端天候下搶光拍攝。她甚至親自駕駛古董敞篷車在無垠沙漠中狂奔，笑稱自己像「沙漠女車手」。

除了沙海追逐，高空場景同樣考驗膽量。JOLIN登上150公尺高的杜拜地標「杜拜之框」拍攝日出畫面，腳下就是整座城市，加上強勁側風，她坦言當下「不敢亂看」，但鏡頭一開立即進入狀態。隔天一早的泳池戲則是另一挑戰，吸水後變得沉重的白色衣料讓漂浮難度大增，她笑說：「一天開始就先泡水，真的很醒！」

「Fish Love」MV中也收錄杜拜從白天到夜晚的多種面貌，包括帆船飯店的日出、夕陽染金的沙漠，以及夜幕降臨後城市延展的天際線。JOLIN趁工作空檔也享受當地陽光、品嚐米其林美食，直呼：「杜拜真的太迷人了，每道料理都好吃到想再回去！」

蔡依林（JOLIN）相隔6年推出的《PLEASURE》，而新歌「Fish Love」因直面「愛與占有」的本質，成為專輯中最具衝擊力的作品。（凌時差音樂提供）

蔡依林（JOLIN）新歌「Fish Love」MV特別遠赴杜拜取景，遼闊沙漠與現代城市交錯的景象化作壯闊的敘事舞台（凌時差音樂提供）

蔡依林（JOLIN）新歌「Fish Love」MV，今（9）日在官方YouTube公開。（凌時差音樂提供）

沙漠拍攝現場高溫逼人，JOLIN親自駕駛敞篷古董車疾駛，笑稱自己像「沙漠女車手」。（凌時差音樂提供）

JOLIN行走在舊城區的運河旁，與古城建築形成鮮明對比。（凌時差音樂提供）