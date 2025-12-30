蔡依林是否有整形？名醫看20年前出道照 揭「2部位」恐有動過刀

娛樂中心／綜合報導

醫美醫師林建宏看蔡依林20年前出道照，認為她「2部位」恐有整形。（圖／翻攝自微博）

天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，串聯五大故事章節演出，震撼全場4萬名觀眾。出道26年的她，曾成功從甜美少女轉型性感火辣路線，不過也讓部分網友質疑有整形，對此，醫美醫師林建宏日前看蔡依林20年前出道的照片，分析她「2部位」恐有動過刀。

醫師林建宏指出蔡依林鼻子恐有整形過，剛出道時鼻子比較寬、比較大，沒有那麼高。（圖／翻攝自林建宏IG）

醫美醫師林建宏在IG擁有3萬名追蹤，常製作短影音分享醫美資訊。他日前更新短片，被問到「蔡依林有整形嗎？」林建宏回答：「鼻子蠻有可能有動，網路上現在可以看到她20年前出道的照片，那時候蔡依林的鼻子，比較寬、比較大，沒有那麼高，不管你再怎麼微調，它不可能改變鼻翼的形狀，那個長大也不會變，一定要用手術的方式。」

醫師林建宏指出蔡依林有做牙齒矯正，以前牙齒上排比較爆，所以嘴巴會合不起來。（圖／翻攝自林建宏IG）

林建宏接著指出：「蔡依林有做牙齒矯正，她以前牙齒上排比較爆，所以嘴巴會合不起來，矯正完後嘴巴就可以閉緊，就會差很多。」林建宏強調：「牙齒矯正一定要做，在面相上來說，牙齒亂的話就很容易說錯話、很容易得罪人，你讓牙齒整齊一點，運勢會比較好。」

至於蔡依林的面相來看，人生很順嗎？林建宏分析：「她大眼、濃眉、眼睛又偏圓，桃花一定很好，但她嘴巴偏大，佔有慾會比較強一點。事業也會很好，有桃花就會有觀眾緣，基本上蠻容易紅的。」

