蔡依林曬金唱片後台合照！夢幻同框許光漢、CORTIS 小S站C位驚喜現身

南韓第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）10日在台北大巨蛋圓滿落幕，當天除了多組人氣韓團帶來精彩的舞台之外，蔡依林與許光漢擔任頒獎嘉賓也成為典禮的一大看點。而典禮結束後，蔡依林也在社群分享了在後台的合影，其中一張她與許光漢、怪物新人團CORTIS的合照，引發熱議，因為站在中間C位的人竟然是小S（徐熙娣）。

蔡依林分享金唱片後台合照，同框許光漢、CORTIS、小S。（圖／翻攝自蔡依林IG）

從蔡依林曬出的照片中，可以看到許光漢站在最右側，蔡依林則站在CORTIS成員們的身旁，而中間的小S頭戴鴨舌帽，穿著一身黑相當休閒，雖然看不清全臉，但嘴角明顯露出「姨母笑」。合影曝光後，立即在Threads上掀起討論，網友看到紛紛直呼：「全台灣最貴的都在這張照片上了」、「一開始還以為是P上去的」、「CORTIS讓小S終於有追星的動力了。」

其實蔡依林不只與CORTIS全員合照，還與成員趙雨凡、安乾鎬拍攝歌曲《What You Want》的短片，畫面相當有趣。而和TWS同框的限時動態上則特別提到他們《OVERDRIVE》撒嬌舞的關鍵字，「肩膀，嗯嗯嗯嗯。」接著蔡依林還有跟CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE的章昊、Ricky、邊佑錫等人的合影。至於與許光漢的合照，蔡依林則寫下：「鬼家人見面沒旋轉！」呼應許光漢先前在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，全裸大跳蔡依林的《舞孃》的橋段。

蔡依林在與許光漢的合照中寫下：「鬼家人見面沒旋轉！」呼應許光漢之前在電影，全裸大跳蔡依林的《舞孃》的橋段。（圖／翻攝自蔡依林IG）





