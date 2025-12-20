蔡依林曾熬夜患皮蛇！醫曝1症狀才是夢魘

藝人蔡依林透露自己曾患皮蛇。（圖：蔡依林IG）





葉宗勲表示，當水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）沿著神經節流竄作亂，不只在皮膚上留下戰場，更在神經系統裡埋下了看不見的火種。當皮膚的傷口癒合，神經的損傷卻可能持續燃燒，這就是「帶狀疱疹後神經痛（PHN）」，也就是俗稱的「皮蛇痛」。他強調，這種痛，不是普通的疼痛。患者們形容它像是「被火燒的灼熱感」、「被針不停扎的刺痛感」、或是「一陣陣傳來的電擊感」。更折磨人的是一種名為「異感痛」（Allodynia）的症狀，連衣服輕輕拂過皮膚，或是一陣微風吹來，都可能引發一陣難以忍受的劇痛。這讓患者連穿衣、洗澡、甚至擁抱都成為一種奢求。日復一日，夜復一夜，嚴重影響睡眠品質、情緒，甚至讓人失去活下去的勇氣。

廣告 廣告





葉宗勲說，帶狀疱疹發作後的「黃金72小時」治療時機至關重要。儘速投予抗病毒藥物可有效降低皮蛇痛的發生率與嚴重程度，越早抑制病毒活動，就越能減少神經受損。「時間就是神經，分秒必爭。」葉宗勲提醒，民眾若只把帶狀疱疹當成皮膚病，只擦藥膏等待疹子消退，可能忽略神經仍在持續受損的風險。





然而，即便已進展至皮蛇痛階段，醫師也呼籲患者不要絕望。現代醫學已有多種針對神經痛的治療方式，包括抗癲癇藥物、抗憂鬱劑、外用貼片，甚至介入性治療如神經阻斷術與脈衝式射頻治療，能協助病人改善症狀、恢復生活品質。醫師分享，有年輕患者在長期治療與配合醫囑下，最終成功擺脫疼痛困擾，證明只要不放棄，大多數患者都能改善。





葉宗勲最後提醒，「預防勝於治療」在帶狀疱疹上尤其重要。現行疫苗能有效降低發病率與重症風險，50歲以上或免疫力較弱的族群更應積極接種，替自己與家人建立一道防線。他也呼籲民眾，若正飽受皮蛇或皮蛇痛折磨，應儘速尋求專業協助，不必獨自承受漫長痛苦。



