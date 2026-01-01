蔡依林最貴道具是它 3600萬「金豬」暗藏吐鈔機

蔡依林舞台瞬間轉換成名畫《最後的晚餐》場景。凌時差提供



蔡依林（Jolin）今（12╱31）在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，每一個章節都配置1座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛，第二篇章「PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）」中登場的「貪婪金豬」，4噸重的豬體連同運費高達120萬美元（約3600萬元台幣），且必須包下整架貨機才能完整運送來台，也因此被工作人員趣稱是「坐飛機來的豬」，也再次印證 她演唱會在製作規格與舞台美學上的極致追求。

Jolin續譜「PLEASURE」愉悅宇宙篇章，帶領歌迷續踏尋找自我與自由的「人間樂園」旅程，出走到「慾望異域」的她隨後進入第二章節下半段場景「感官樂土」，當樂園使者敲叩慾望之門後，大門緩緩敞開，身披金色「魅慾女王」造型的她霸氣站在象徵集結貪、嗔、癡、慾於一身的巨型「貪婪金豬」上，高唱〈BLOODY MARY〉掀高潮。

蔡依林霸氣站在「貪婪金豬」上。凌時差提供

隨著歌詞中不斷高喊的「MONEY MONEY」，金豬瞬間化身為瘋狂吐鈔的撒鈔機，大量「愉悅紙鈔」自高空傾瀉而下，將舞台轉化為1座由金錢、慾望與感官刺激交織而成的原慾樂園，隨即在低吟〈HUSH LITTLE BABY〉與演唱〈我超會〉時，特技舞者攀爬金豬結構上下翻騰，展現宛如極限人體藝術，令人目不轉睛。

也因同時肩負Jolin的霸氣坐騎與主舞台核心裝置，更內建讓全場歌迷嗨翻的「吐鈔機」功能，「一豬多用」集視覺震撼、敘事象徵與娛樂效果於一身，可說是功能性與話題性兼具的舞台焦點。

隨後舞台瞬間轉換成名畫《最後的晚餐》場景，12名舞者高舉印有Jolin臉孔的蛋糕，透過〈甜秘密〉隱喻食慾的失控與誘惑，將感官慾望推向更具戲劇張力的層次。最後在〈WOMAN'S WORK〉、〈美人計〉歌聲中高躺在床榻上，以極具張力且充滿美感的性感肢體語彙詮釋「色慾」本質，為第二章節畫下充滿想像空間的句點。

