蔡依林杜拜上天下水！「純白透視薄紗」辣成這樣 S型曲線全都露
記者徐珮華／台北報導
蔡依林（Jolin）推出全新專輯《PLEASURE》，新歌〈Fish Love〉MV今（9）日正式上線。此次拍攝特別遠赴杜拜取景，短短48小時上天、下水、入沙漠。蔡依林連續兩天在凌晨2、3點就開始化妝準備，每天清晨都得追著日出的第一道光開工，幾乎沒時間休息。
〈Fish Love〉MV聚焦在「被掏空、被抽離」的狀態，片中如影隨形的「黑影」象徵過往關係的糾纏，不斷逼近、緊貼，形成難以擺脫的存在。蔡依林親自駕駛敞篷古董車，在無邊沙海中疾駛、穿越城市與荒原的交界，「黑影」卻始終尾隨不放，她笑稱：「感覺自己簡直成了『沙漠女車手』，這段戲意外地讓我很過癮。」
第二天清晨的泳池戲是當天的第一顆鏡頭，蔡依林一下水就笑說：「沒想到一天的開始，就是整個人先泡進水裡。」她穿著白色華服漂浮在水面上，但吸水後的衣料相當沉重，拍攝難度大幅增加。她坦言自己不太親水，「一開始真的有點慌，但後來才慢慢抓到想要的感覺。」
蔡依林也登上有「全球最大相框」之稱的杜拜地標「杜拜之框」（Dubai Frame）拍攝日出高空場景，平台高達150公尺，身邊僅有助理陪同。當她踩上步道時，一低頭就是整座杜拜，加上強勁側風的不斷推擠，現場所有人都替她捏冷汗。但一開機，她立刻進入狀態穩定完成所有鏡頭，笑說：「其實沒有想像中可怕，有工作人員在旁邊就覺得安心。」
蔡依林笑說，這趟拍攝讓她再次感受到杜拜的迷人之處：「景色真的很美，食物也超好吃！」她分享在工作空檔和同事到沙灘散步、感受當地陽光與海風，也造訪米其林餐廳品嚐料理，讓她驚呼：「每道都好吃到讓人想再回去！」
