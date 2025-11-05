蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到

娛樂中心／綜合報導



台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。









蔡依林從上海飛台北身影被中國粉絲捕捉。（圖／翻攝自小紅書）

蔡依林日前相隔6年舉辦簽唱會與台灣粉絲近距離互動，在台北吸引超過5千名粉絲到場朝聖，一舉一動受到外界關注的天后，近日則在中國社群小紅書被曬出一系列上海歌迷送機畫面，只見飛往上海參加珠寶公開活動的蔡依林，結束行程準備返回台灣，當天身穿一套卡其色外套的她，正面螺旋狀的特殊剪裁，猶如工法細緻的小籠包皺褶，面對當天氣溫大下降狀況，蔡依林更圍上咖啡色圍巾、雙頰被凍得通紅。

蔡依林全身包緊緊的機廠時尚在網路引發熱議。（圖／翻攝自小紅書）

低調戴上黑色鴨舌帽的蔡依林，面對粉絲露出親切笑容，讓粉絲心花怒放：「真的好可愛呀！」、「誰能想到快要50歲了」、「上海真的冷呀！姐來的時候穿短褲、回去的時候穿長褲加圍巾哈哈」、「被這個溫度做局了」、「這臉比20歲的人還緊緻」、「臉頰紅撲撲的好可愛。」、「今天心情不錯」，不過也有網友吐槽蔡依林的保暖時尚：「人可愛但這衣服」、「怎麼有個小籠包」、「這衣服給別人穿看看」、「不太懂。」。









