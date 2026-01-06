蔡依林母低調現身大巨蛋看女兒表演 蔡父離婚多年另娶泰國妻

蔡依林日前在大巨蛋舉行演唱會，蔡媽被拍現身力挺。（圖／凌時差提供；CTWANT）

天后蔡依林（Jolin）日前首攻台北大巨蛋連開三場演唱會圓滿落幕，慶功宴時蔡依林坦言還想繼續唱，無奈大巨蛋檔期難喬，還曾在台上開玩笑對粉絲說發現大巨蛋有空檔時打電話給她，會立刻衝進來唱。而今(6日)媒體報導，讀者直擊蔡依林開唱時，「最強後援隊」蔡媽媽黃春美也親臨現場看愛女表演，還有不少人認出蔡媽，要求合影。

據《CTWANT》報導，有讀者近日在蔡依林演唱會前發現70歲外型凍齡、氣質依舊的蔡媽現身，低調支持愛女；另有網友在「Threads」也分享在入場處遇到蔡媽媽，可見她頂著短髮、戴著口罩，身邊跟著幾位親友，引來網友笑說：「蔡媽看起來好小隻」、「蔡媽媽很可愛」、「蔡媽媽應該直接帶戶口名簿來就可以進場了啊XD」。

蔡依林先前表示，完成3場高難度的演唱會要歸功於母親，是蔡媽天天關心她的飲食，早晚親自燉煮魚湯與雞湯，好讓她順利補充足夠的膠原蛋白和體力，才能亮麗現身。而蔡依林爸爸2020年曾被報導與蔡母離異，蔡依林當時曬出和父親合影，稱讚爸爸是「肖連ㄟ」（年輕人），顯見雖然蔡爸和女兒們的感情仍舊緊密。

同年媒體拍到，蔡依林的爸現身在新北市新莊區住家，傳聞他已與泰國籍女子另組家庭，2015年還生下一子，算算與同父異母的蔡依林相差35歲。蔡爸被拍連續三天帶兒子出門爬單槓、打棒球、看醫生，生活愜意。蔡依林的經紀人湯姆則說：「我跟蔡爸、蔡媽確認過了，他們已經離婚，長輩的私事我們就尊重不多做打擾。」

