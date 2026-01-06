蔡依林母親驚現大巨蛋！70歲凍齡美貌粉絲驚訝

蔡依林一連3天在台北大巨蛋舉辦的《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》於1月1日圓滿落幕。這位出道26年的天后首度站上大巨蛋舞台，以前所未有的規格宣告華語流行音樂邁入全新里程碑。

演唱會製作團隊豪砸新台幣9億元成本，創下大巨蛋歷屆演唱會新高紀錄。現場打造前所未見的「愉悅宇宙」，以寓言故事小說風格呈現，透過5大敘事章節與6大世界觀場景串聯。舞台上近30項大型道具穿梭其中，20隻奇幻混種動物傾巢而出，開演短短10分鐘內，蔡依林便踩著30公尺巨蟒繞場巡禮，締造史上最狂開場。結合36位來自各國的舞者與多組巨型舞台機關，3場演出共吸引12萬名觀眾朝聖。

演出前，現年70歲的蔡媽媽黃春美被目擊親臨大巨蛋外力挺愛女。不少粉絲一眼就認出氣質依舊、凍齡有成的蔡媽媽，紛紛上前要求合照，場面宛如小型粉絲見面會。據悉，蔡媽媽化身女兒最強後援，連續3天演唱會期間，每天早晚親自燉煮魚湯與雞湯，替女兒補充體力與膠原蛋白，以實際行動守護天后完成高難度演出。

為應付高強度演出，蔡依林在飲食與體能管理上格外謹慎。她透露因味精容易讓人感到口渴，擔心在台上會一直想找水喝影響演出節奏，因此演出期間特別調整飲食內容，力求最佳狀態。

3場大巨蛋演出結束後，蔡依林隨即宣布將於農曆年後啟動中國巡演。首波名單包含深圳、廈門、重慶、杭州、蘇州等14座城市，場次預估超過30場。對於即將到來的高強度行程，天后幽默喊話歌迷準備迎接下一波音樂饗宴。

