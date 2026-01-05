蔡依林演唱會「煙火吉他手」是他 福夢新成員喊話同登大巨蛋

福夢樂團舉辦演唱會。(圖／形上娛樂提供）

福夢樂團4日在北流Legacy Tera舉辦「我活著」演唱會，新團員吉他手利惟庸前幾天才在蔡依林演唱會上演出，以會噴出煙火的絢麗吉他吸引全場目光，他分享：「很多朋友會問我為什麼要加入福夢，雖然身為職業吉他手可以跟很多厲害的藝人在國際級場館表演，但和福夢一起寫歌、演出，更接近我對樂團的理想，我真心喜歡，也享受其中。」喊話福夢未來一同登上大巨蛋。

當天也邀請Marz23擔任嘉賓，共同演繹〈反正我願意〉，主唱李浩瑋畢恭畢敬稱他為「搖滾大前輩」，結果Marz23幽默吐槽：「這樣叫有點老。」他接著復刻個人演唱會上的經典橋段「超大型正念咒語」，請全場觀眾閉上眼，齊聲覆誦：「我接受不完美的自己，我允許一切發生，一切發生也終將有利於我，我值得被愛，我值得更好，我將見證屬於我的光，因為我活著！」展露滿滿正能量。

廣告 廣告

福夢除了接著演唱〈不重要的結果〉、〈Bleeding〉，也翻唱〈背叛〉、〈在你和天空之間〉，尾聲團長兼鼓手王晧感性分享：「十年前我開啟了這趟旅程，不知不覺中成為福夢待最久的團員。即使有些夜晚滑Threads會開始懷疑自己而睡不著，但我很高興能跟大家說，我活下來了。」他也感謝這段旅程中遇見李浩瑋與利惟庸。李浩瑋也說：「因為你們，福夢，活著！」為演唱會畫下最動人的句點。

李浩瑋和Marz23同台飆歌。(圖／形上娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導