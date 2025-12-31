蔡依林演唱會上無預警認「戀愛腦」 大熬夜怕變黃臉婆：還好一樣美

【緯來新聞網】天后蔡依林大巨蛋演唱會《PLEASURE》來到第二天，巨型公牛、站上巨蛇環場等橋驚艷粉絲，昨日已經被讚爆，好評一面倒，今（31日）跨年夜繼續嗨唱，還搭乘巨型飛馬二度環場，引起粉絲尖叫。她分享，昨天唱完像是「戀愛腦」狀態，躺在床上到一、兩點都沒有睡意，笑說是「多巴銨中毒」，本來以為熬夜隔天會看起來像黃臉婆，沒想到早上起來「誒～還是一樣美！」笑問：「這不就是戀愛的狀態嗎？」

蔡依林大巨蛋演唱會《PLEASURE》來到第二天。（圖／凌時差提供）

而對於歌迷貼心的「排字應援」提醒她晚上九點半該睡覺，甚至甜喊「媽咪晚安」，讓JOLIN 忍不住撒嬌大喊：「簡直太過分了！」但隨即又感性表示，這種與歌迷連結的狀態讓她充滿動力，「我大概幾年才會有一次這樣的狀態，突然間可以跟大家戀愛三、四天，覺得很開心。本來以為熬夜會變黃臉婆，結果今天早上起來看鏡子，發現還是一樣美，這不就是戀愛的狀態嗎？」她更打趣向全場萬名粉絲保證：「來到《PLEASURE》演唱會，你們回家照鏡子一定也會變漂亮！」

蔡依林身材火辣。（圖／凌時差提供）

感性之餘，JOLIN 也分享籌備演出的內心話，她表示這場巡演從籌備至今雖然耗時，但過程十分愉悅，「直到見到你們，看到大家驚喜的眼神，我覺得自己就像是開派對的主人，非常開心。」她更特別公開致謝幕後團隊，表示工作人員將細節照顧得很好，才讓演出如此意猶未盡。在全場歡呼聲中，她隨即帶來新專輯中的新曲〈LAYERS〉，將氣氛帶往另一波高潮。

蔡依林搭乘飛馬環場。（圖／凌時差提供）

