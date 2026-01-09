蔡依林演唱會主辦喊告！ 《星光5》季軍網紅梁曉珺逆風開嗆：我榮幸

蔡依林「PLEASURE」演唱會獲得好評，將從3月唱進中國大陸進行巡演，更傳出6月將站上指標性場地鳥巢開唱的好消息。但演唱會內容卻被網紅「斯理亞」拍片，惡意解讀，讓蔡依林演唱會的中國大陸主辦出面要告她，原爭議影片已經刪除，沒想到她再度上傳新影片，並表示「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」

斯理亞也被挖出曾經參與《超級星光大道5》奪下季軍，本名為梁曉珺。對於演唱會主辦永稻星文化娛樂強硬喊告一事，她認為自己只是「娛樂解讀」，接著再度於抖音上傳影片，寫著「蔡依林要告我？」看來打算蹭熱度蹭到底。

斯理亞也吐槽主辦方，要告就上法院，強調自己不是第一個發影片解讀蔡依林演唱會的人，並說自己是「娛樂解讀」，斯理亞甚至強調「蔡姐演唱會主題就是七宗罪，演唱會主題就是文藝復興期間的畫作，這些元素就是來自西方宗教，這公司發聲明前要好好做功課，要了解藝人作品的中心思想」。

對於被粉絲的不滿言論洗版，斯理亞也毫不在意，反而逆風開蹭，寫下「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」並要主辦單位提告，要就上法院，不要讓粉絲只在網路上標註她，立場相當強硬，也堅決不道歉。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導