蔡依林演唱會主辦提告 陳沂直言「很不聰明的操作」突破1盲點

陳沂。（圖／陳沂臉書）

蔡依林（Jolin）台北大巨蛋「Pleasure」世界巡迴演唱會日前圓滿落幕，卻也意外捲入爭議，有心人士在網路上將演唱會的視覺效果與橋段過度解讀，甚至貼上「邪教」、「光明會」等標籤，對此，蔡依林大陸主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」態度強硬，直接點名相關網友提告，遭提告的網友「斯利亞」（帳號名celialiang）身分也被起底，正是曾參加《超級星光大道》第5屆、奪下季軍的歌手梁曉珺。對於蔡依林主辦方選擇提告的做法，網紅陳沂在臉書發文提出看法，直言：「是一個很不聰明的操作」。

廣告 廣告

陳沂發文表示：「我是覺得蔡依林提告這個行動沒有必要。」，進一步指出藝術本就存在多元解讀空間，「對於藝術的解讀本來就是個人自由，這個在法律上要成罪其實很難，一不小心就是法院認證。」

此外，陳沂認為，網路上質疑演唱會與邪教有關的人並非只有梁曉珺一人，卻只針對她提告，反而形同替對方製造聲量，「而且講的不只一個，只挑梁曉珺告根本就是在幫她，本來超級糊咖，跟天后扯上邊，潑天的流量馬上降臨，都要下跪膜拜了」。

據悉，北京市文化和旅遊局官網近日公布文件，證實蔡依林演唱會北京站已通過審核，將於2026年6月13、14日在鳥巢開唱。陳沂表示本來以為要提告，是擔心流言影響蔡依林在大陸舉辦演唱會，如今鳥巢都已過審，「實在沒有必要用提告讓這個邪教話題延燒。」

身為蔡依林粉絲的陳沂直言，其本身就是流量中心，根本不需要讓爭議來製造話題，「有些藝人告網友是為了流量，可是蔡mommy本身就是流量，根本不需要啊！我是蔡依林的粉絲，但我認為這是一個很不聰明的操作。除非妳想捧梁曉珺，那我無話可說」。

更多中時新聞網報導

五月天台中站最終場 不忘Jolin「大蟒蛇」

NFL》野馬領跑美聯 外卡賽戲碼出爐

NBA》尼克負活塞31分 老闆竟目標冠軍