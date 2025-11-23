蔡依林演唱會今KKTIX開搶！她曝「小彩蛋」：請操練骨盆底肌能量

歌手蔡依林今年末將登上大巨蛋開唱，且一連嗨唱三天陪粉絲跨新年，昨（22）天搶先開放信用卡友、台灣大哥大和Jolin官網會員購票，今（23）天中午12點則全面開放，蔡依林也在社群發文透露小彩蛋「這次會陸續來點舞蹈作業」，喊話粉絲要操練骨盆底肌的能量，以備不時之需！

蔡依林即將在12/30、31和1/1一連三天，登上大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，繼2023年「UGLY BEAUTY」亞洲巡演後，再次回歸就挑戰4萬人的大巨蛋，今天中午12點也將在KKTIX全面售票，不少粉絲已經準備好開搶！

此次蔡依林演唱會票價從990元到6990元不等，昨天優先開放國泰世華CUBE卡友、台灣大哥大會員以及Jolin官網會員購票，不過限量搶購讓許多粉絲大嘆「票真的很難搶」、「沒有實名制都被黃牛搶光」等。

蔡依林昨天則在社群平台PO文，喊話「Pleasure Tour 倒數計時中！歡欣鼓舞地等待 bunnies call me mommy」，她更透露這次會陸續來點舞蹈作業，請bunnies開始操練骨盆底肌的能量，以備不時之需，期待趕快見到大家！搶到票的粉絲激動喊「期待PLEASURE 專輯每首歌LIVE表演」、「三場完全不夠」、「這一生要看一次妳的演唱會到底有多難」。





