蔡依林演唱會售票卡死當機「歌迷怨氣四起」 主辦單位超級圓頂回應了

蔡依林即將在12月30、31日、1月1日帶著《PLEASURE》演唱會於台北大巨蛋開唱，這是她的全新巡演，也是攻大巨蛋的處女秀，在公布的時候就引起各界期盼，11月23日開賣的時候，卻發生大規模的系統事故，許多歌迷搶到票後，卻因為系統卡死無法結帳，最後拖到時間到訂單被取消，引發大量爭議，延燒多時之後，主辦單位超級圓頂在11月27日晚上才發出聲明，回應外界的質疑。

超級圓頂表示，面對超級圓頂對各方及經紀公司的意見及指教，將會虛心檢討，並進一步表示「未來舉辦蔡依林 PLEASURE 演唱會將實施實名制售票」。事實上因為非實名制，而導致黃牛亂象，有人購完票之後就轉頭拋售，讓不少粉絲相當氣憤，認為實名制的做法才是正確的，但也有粉絲認為來得太晚，票都已經賣完，下次回台開唱不知道何時。

廣告 廣告

另外針對網路攻擊一事，超級圓頂也向售票系統KKTIX發出兩大要求，「提供因網路攻擊所引發當機事故之證據」、「配合刑事警察局之調查，以釐清事實」。

【SuperDome 超級圓頂公告全文】

針對 11/23 售票系統 KKTIX 發生之蔡依林 PLEASURE 台北大巨蛋演唱會售票事故：

超級圓頂對各方及經紀公司的意見及指教會虛心檢討，公司未來舉辦蔡依林 PLEASURE 演唱會將實施實名制售票。

超級圓頂已要求 KKTIX 提供因網路攻擊所引發當機事故之證據，並要求其配合刑事警察局之調查，以釐清事實。

超級圓頂 敬上

2025/11/27

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導