蔡依林演唱會售票當機惹議！超級圓頂認「網路攻擊」：配合刑事調查

蔡依林將陪伴粉絲度過2025年、迎接2026年，《PLEASURE》世界巡迴演唱會將登上大巨蛋，然而23日搶票時發生有民眾搶到票，卻卡在售票系統KKTIX當機無法付款，害訂單被取消，引發群起激憤，對此主辦單位超級圓頂27日也發聲明要求「配合刑事警察局調查」。

蔡依林演唱會23日12點正式啟售，3天超過15萬張票券瞬間吸引大量購票人潮，讓KKTIX一瞬間當機，網頁出現時間到了卻還要等候數十分鐘才可進入購票的狀況，甚至有人購票無法付款、付款失敗訂單被取消等種種問題，引發網友在社群平台爆發怨聲。

對此「超級圓頂」27日發聲回應，針對各方及經紀公司的意見和指教會虛心檢討，未來舉辦蔡依林PLEASURE演唱會將實施「實名制售票」；另外，也已要求KKTIX提供因網路攻擊所引發當機事故之證據，並要求其配合刑事警察局之調查，以釐清事實。

聲明一出仍引發網友怒火，要求補償，也質疑系統問題跟實名制有什麼關係，貼文下方出現「還等下次咧，那這次算誰的」、「有講=沒講」、「還我蔡依林」等留言。





責任編輯／張碧珊

