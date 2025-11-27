蔡依林演唱會售票系統當機！「超級圓頂」道歉：未來實施實名制

天后蔡依林（Jolin）即將於12月30、31日及2026年1月1日，在台北大巨蛋連續三天舉辦《JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》！門票於本月23日中午12點正式開賣，瞬間吸引近94萬人同時上線搶票，導致KKTIX系統當場崩潰，許多粉絲遇到無法進入頁面、付款失敗、等候時間異常、訂單取消等問題，社群平台怨聲載道。針對這次售票風波，主辦單位「超級圓頂」於今日（27日）稍早正式發聲，提出兩點回應，試圖平息粉絲的不滿情緒。

天后蔡依林（Jolin）即將於12月30、31日及2026年1月1日，在台北大巨蛋連續三天舉辦《JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》！（圖／凌時差提供）

廣告 廣告

主辦單位「超級圓頂」於今日（27日）稍早正式發聲，提出兩點回應，試圖平息粉絲的不滿情緒。（圖／翻攝自「超級圓頂」粉專）

超級圓頂聲明全文：

針對11/23售票系統KKtix發生之蔡依林PLEASURE 臺北大巨蛋演唱會售票事故：

1，超級圓頂對各方及經紀公司的意見及指教會虛心檢討，公司未來舉辦蔡依林PLEASURE演唱會將實施實名制售票。

2，超級圓頂已要求KKtix提供因網路攻擊所引發當機事故之證據，並要求其配合刑事警察局之調查，以𨤳清事實。

超級圓頂 敬上 2025/11/27

延伸閱讀

百萬粉絲一票難求！蔡依林經紀公司：「目前」沒加開計劃

蔡依林大巨蛋演唱會搶票開跑！粉絲陷入「轉圈圈地獄」

直擊/蔡依林今辦簽名會！羞喊「肉體接觸」寵粉 吸5千人擠爆北流