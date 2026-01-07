蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民

蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。

結束台北的大巨蛋三場演出後，蔡依林隨即宣布開啟中國大陸巡演，要唱進深圳、廈門、長沙、重慶等14城市。該聲明表示，近日有部分網路用戶針對蔡依林的演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義及不實解讀，發布並傳播大量虛假、誤導性訊息及侮辱性言論，嚴重損害蔡依林的聲譽及權益，亦破壞健康、文明的網路環境。

聲明強調對這樣的侵權行為「零容忍」，並對於涉事的社群帳號已經留下證據，正式通知平台刪除侵權內容。而先前也有粉絲指稱，某個抖音用戶長期造謠，對蔡依林聲譽造成負面影響。

蔡依林演唱會官方發出聲明針對黑粉喊告。（圖／翻攝微博）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導