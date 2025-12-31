蔡依林演唱會扯上「光明會獻祭」！音樂總監不忍反擊了：那我就是金城武

娛樂中心／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。演唱會音樂總監陳君豪今（31）日凌晨在社群分享幕後點滴，表示自己著手準備演唱會音樂前，被導演與蔡依林要求讀熟300頁劇本，讓他不禁直呼：「彷彿回到大學念英國文學時。」

蔡依林率巨型公牛華麗現身。（圖／凌時差提供）

陳君豪指出，演唱會上無論是道具、畫面、動物等細節，或是聲音與舞蹈等設計，全都經過精心安排，並各自蘊含意義，不過蔡依林刻意不給標準答案，因此他建議可以「三刷尋寶」，自行解讀與探索。陳君豪提到，這場演唱會的製作難度非常高，首日演出順利落幕後，全體工作人員不禁彼此擁抱、慶祝，氣氛非常感動。他也大讚蔡依林即便貴為天后，仍然不斷推出新作品，展現對音樂創作的熱情與堅持，這次演唱會更大量演唱新專輯歌曲，讓陳君豪直呼：「真的Respect。」

廣告 廣告

蔡依林演唱會被質疑與光明會有關。（圖／凌時差提供）

然而喜好因人而異，部分網友質疑蔡依林這次的演唱會主題與「光明會」有關，發文批評：「怎麼看都有獻祭感」、「看了好有壓迫感」、「邪教」。對此，陳君豪也直球反擊：「如果Jolin 是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」

更多三立新聞網報導

張越河否認性侵女大生！小S曾遭他「襲胸、摳私密處」 失控畫面再被挖

周杰倫今登大巨蛋開唱「雙J有望合體」？蔡依林「這句話」疑洩密

梁云菲爆輕生未遂！14歲翹家「遭3男灌酒性侵」 分手金剛原因曝光

噴鼻血！Albee辣劈一字馬「屁股蛋走光」急P大草莓 47萬人全看光

