蔡依林演唱會搶先購票秒殺 這「3個時段」還有機會買！
【緯來新聞網】流行音樂天后Jolin蔡依林將於2025年12月30日至2026年1月1日，在台北大巨蛋舉辦為期3天的「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI 2025-2026」。今（22日）上午10時起，持國泰世華CUBE卡的民眾可搶先購票，但由於湧入大量粉絲搶票，網站一度顯示流量過高、無法順利載入，最終門票迅速售罄。主辦單位隨後釋出部分未完成付款的票券，提供再次機會。
蔡依林演唱會國泰世華信用卡友搶先購已售鑿。（圖／凌時差提供、翻攝KKTIX）
另外，20日下午國泰世華推出的「小樹點雙人套票方案」，吸引不少粉絲關注。只要以1點小樹點在國泰優惠App指定頁面兌換交易序號，即可獲得2張門票及2份專屬贈禮。然而活動開跑後，不少人反映系統頻繁顯示維護中，或剛進入頁面即顯示已售罄，錯失兌換良機。
雖然首波搶票潮結束，但仍有其他入手機會。今日中午12時，台灣大哥大用戶可優先購票，下午2時起開放JOLIN官網會員限定購買。全面開賣時間則為11月23日中午12時於KKTIX起售，有意觀賞演出的粉絲可把握這波機會。
蔡依林大巨蛋演唱會售票時間
2025年11月22日上午10:00-中午12:00
國泰世華CUBE信用卡優先購票
2025年11月22日中午12:00
台灣大哥大 專區購票
2025年11月22日下午2:00-晚上10:00
JOLIN官網會員限量優先購票
2025年11月23日中午12:00
KKTIX售票系統 全面開賣
