蔡依林演唱會搶票大當機！「疑遭網路攻擊」主辦單位急回應：已配合警局調查

天后蔡依林將於12月30日、31日及2026年1月1日，在臺北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會。11月23日中午12點門票正式開賣，3天超過15萬張票券瞬間吸引94萬人同時在線搶票，售票系統KKTIX隨即發生大規模當機事故。

根據現場購票民眾反映，當時出現多項系統異常狀況。部分民眾已成功選票進入付款頁面，卻因系統卡死無法完成刷卡程序。有粉絲表示連續更換7張信用卡都無法成功付款，最終因超過付款時限，訂單遭系統自動取消。另有購票者反映，網頁顯示需等候數十分鐘才能進入購票頁面，整體購票流程嚴重受阻。

面對售票系統當機引發的爭議，主辦單位超級圓頂於11月27日晚間發布正式聲明。聲明中表示，對於各方及經紀公司提出的意見將虛心檢討，並宣布兩項重要決定。

首先，超級圓頂宣布未來舉辦蔡依林《PLEASURE》演唱會將實施實名制售票，期望透過此措施改善購票品質，並減少黃牛利用系統漏洞囤票的機會。其次，超級圓頂已正式要求售票平台KKTIX提供因網路攻擊引發當機事故的相關證據，包含技術報告與偵測紀錄。

值得注意的是，超級圓頂在聲明中明確指出，已要求KKTIX配合刑事警察局進行調查，以釐清是否確有外部惡意攻擊導致服務癱瘓的事實。此舉顯示事件已提升至刑事調查層級。

然而主辦單位的回應並未平息粉絲怒火。許多歌迷在社群平台表達不滿，認為系統問題與實名制並無直接關聯，要求針對此次受影響的購票者提供補償方案。有粉絲留言表示，好不容易搶到票卻因系統問題失去機會，心理難以接受。

蔡依林此次演唱會為首次登上可容納4萬人的臺北大巨蛋，她曾預告將打破過往框架，以更精采、顛覆想像的視覺與聽覺效果，陪伴歌迷進入瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程。

