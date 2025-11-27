蔡依林演唱會搶票災情頻傳！主辦單位道歉 2聲明曝光

蔡依林為了演唱會進行閉關彩排。（圖／凌時差提供）





天后蔡依林將於12月30日起一連三天在台北大巨蛋舉辦 「PLEASURE世界巡迴演唱會」，23日全線開賣，線上同時湧入近94萬人瘋搶，不過系統疑似出現問題，導致許多人無法結帳、頻頻退出購票頁面。對此，主辦單位超級圓頂也回應了。

超級圓頂針對蔡依林大巨蛋演唱會售票事故發出2點聲明，會虛心檢討各方及經紀公司的意見及指教，並承諾未來舉辦蔡依林PLEASURE演唱會將採取「實名制」售票。

另外，超級圓頂也表示，已經要求售票平台KKTIX提供因網路攻擊所引發當機事故的證據，並且要求平台配合刑事警察局的調查，以釐清事實。

