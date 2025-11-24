蔡依林演唱會搶票狀況多 網頁塞車要等「3萬分鐘」

台北市 / 綜合報導

天后蔡依林將在年底，登上台北大巨蛋連唱三天，其中一天還要陪歌迷們跨年，許多粉絲早就準備好要搶票，不過昨(23)日中午門票開賣，許多人不只遇到網頁大塞車，等待時間還超過3萬分鐘，更慘的是有人好不容易刷到票，結果遲遲無法付款，最終訂單被迫取消。面對種種抱怨聲浪，售票單位在截稿前都還沒有回應。

歌手蔡依林說：「 It's my pleasure ， You and me baby，You and you and me, baby，You and you and me，It's my pleasure。」天后蔡依林今年6月，擔任流行音樂獎表演嘉賓，接著12將登上台北大巨蛋，連唱3天跨年場，粉絲們昨日上線搶票，卻傳出一堆災情。

有粉絲好不容易進入售票頁面，等待時間卻好傻眼，直到要付款時更讓人失望，購票粉絲Shawn說：「有刷到一張票，然後我就是要付款的時候，然後我換了非常多張卡，它都一直顯示刷卡不成功，最後它的付款時間12點55分，所以我的票就在那個時間點被取消。」

這位粉絲昨日中午12點準時搶票，先是遇到需要排隊的情況，不過看看時間竟然超過3萬分鐘，後來好不容易搶到票卻無法繳費，最後系統顯示報名繳費期限已過，訂單只能被迫取消，即使官網寫出如果付款失敗，可以參考頁面上的付款期限之內，再次嘗試透過信用卡付款，仍無法解決粉絲遇到的狀況。

購票粉絲Shawn說：「(下午)2點鐘的時候，它就把票全部關掉，它就全部顯示已售完，那到5點那次也是，大概到7點鐘，就全部顯示已售完，它就是開放兩個小時，讓你在那邊一直刷，但是你刷不刷得到，就是不知道。」

對此售票單位在截稿前尚未回應，蔡依林首次的台北大巨蛋演唱會，售票系統狀況百出，粉絲們就盼能得到正面回應。

