蔡依林演唱會搶票KKTIX被罵爆！主辦超級圓頂認「受網路攻擊」：配合刑事局調查

【緯來新聞網】流行音樂天后Jolin蔡依林將於2025年12月30日至2026年1月1日，在台北大巨蛋舉辦為期3天的「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI 2025-2026」。23日中午在KKTIX全面啟售，但由於湧入大量粉絲搶票，網站一度無法順利載入，不少網友表示，明明有搶到票卻付款失敗、訂單被取消，怨聲四起。主辦單位、KKTIX雖然於當日17：00清票票券，仍招一遍罵聲。

蔡依林。（圖／翻攝IG）

對此，超級圓頂今（27日）透過臉書發文表示：「針對11/23售票系統KKtix發生之蔡依林PLEASURE 臺北大巨蛋演唱會售票事故：1，超級圓頂對各方及經紀公司的意見及指教會虛心檢討，公司未來舉辦蔡依林PLEASURE演唱會將實施實名制售票。2，超級圓頂已要求KKtix提供因網路攻擊所引發當機事故之證據，並要求其配合刑事警察局之調查，以𨤳清事實。」

超級圓頂公告。（ 圖 / 翻攝FB )

不過網友也在貼文底下留言反應「買到票刷卡沒過」、「沒票心裡很難過。」、「希望補償」、「後續該如何處理」

