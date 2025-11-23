蔡依林演唱會搶票KKTIX被罵爆！ 急公告宣布「這時段」清票

【緯來新聞網】流行音樂天后Jolin蔡依林將於2025年12月30日至2026年1月1日，在台北大巨蛋舉辦為期3天的「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI 2025-2026」。今（23日）中午在KKTIX全面啟售，但由於湧入大量粉絲搶票，網站一度無法順利載入，不少網友表示，明明有搶到票卻付款失敗、訂單被取消，怨聲四起。主辦單位、KKTIX隨即宣布將於今下午17：00清票票券。

蔡依林。（圖／翻攝IG）

主辦單位超級圓頂和售票系統KKTIX公告：「蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會，目前售票系統正整理逾時未完成結帳票劵，預計今日（11 / 23）17:00 重新釋出票券於KKTIX售票系統再次開放售票， 若付款失敗，請參考頁面上的付款期限之內再次嘗試用信用卡付款。再次提醒！請勿購買任何非本公司公告售票系統所販售之票劵，以免權益受損。」

KKTIX下午17：00清票。（圖 / 取自FB)

