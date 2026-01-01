蔡依林演唱會撒錢了！ 3600萬金豬狂吐鈔 4萬粉暴動狂搶

蔡依林將價值3600萬的金豬端進大巨蛋。（圖／凌時差提供）





蔡依林（Jolin）一連3日在台北大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」，今（1）日迎來最終場，她再度以「愉悅」能量陪伴歌迷度過元旦，踏上尋找自我與自由的「人間樂園」旅程，更搬出價值3600萬台幣的「貪婪金豬」及「禁忌之劍」，場面相當震撼。

Jolin開場頂著巨型暗黑翅膀化身為「魔女莉莉絲」，站上3層樓高、10公尺長的「禁忌之劍」漂浮於觀眾席上震撼登場，在演唱完〈惡之必要〉後，樂園使者駕著黑馬現身舞台迎接Jolin，隨後及展開一連串招牌舞曲〈特務 J〉、〈大藝術家〉、〈你也有今天〉及〈HOT WINTER〉 ，現場動感及視覺張力爆表。

蔡依林站上貪婪金豬，場面超震撼。（圖／凌時差提供）

接著Jolin 以一身金色「魅慾女王」造型現身，進入第二章節下半段場景「感官樂土」，直接霸氣站在巨型「貪婪金豬」上，高唱〈BLOODY MARY〉掀起全場高潮 ，隨著歌詞中不斷高喊的 「MONEY MONEY」，金豬也化身為瘋狂吐鈔的撒鈔機 ，將舞台轉化為一座由金錢、慾望與感官刺激交織而成的原慾樂園 。

緊接著舞台瞬間轉換成名畫「最後的晚餐」場景，十二名舞者高舉印有Jolin 臉孔的蛋糕，透過〈甜秘密〉隱喻食慾的失控與誘惑，將感官慾望推向更具戲劇張力的層次。



