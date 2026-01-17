蔡依林演唱會無端遭指涉光明會 央視發文力挺：藝術文化典範

【緯來新聞網】歌手蔡依林在《PLEASURE》世界巡迴演唱會中使用長達30公尺的機械巨蟒作為舞台裝置，先前因其「暗黑」視覺風格遭中國部分網友檢舉為邪教「光明會」象徵。不過，中國中央廣播電視總台旗下媒體「央廣夢想」近日公開發文指出，該設計融合中華文化神話與現代舞台科技，體現藝術創新與文化詮釋，爭議也隨之平息。

蔡依林大巨蛋演唱會大受好評。（圖／凌時差提供）

《央視》旗下媒體「央廣夢想」發文提到該機械巨蟒的設計靈感來自女媧傳說中的靈蛇意象，象徵生命的循環與重生。該裝置具備超過200個關節並搭載生物模擬技術，可精準重現蛇形動作，與蔡依林演出中探討慾望、自我與覺醒主題相互呼應。評論指出，這不僅是視覺噱頭，更是文化意涵的再現。



報導進一步說明，《PLEASURE》演唱會共耗資約9億新台幣，打造20多組大型舞台機械，包括工業級液壓系統驅動的金牛與飛馬等機械生物。整體演出以章節方式串聯，展現完整敘事結構，被央視形容為「當代藝術展覽」等級的舞台創作。相關演出片段在中國社群平台累計觀看次數突破5,000萬。

蔡依林大巨蛋演唱會大受好評。（圖／凌時差提供）

除了機械設計外，演出亦融入大量傳統元素，如在《大藝術家》段落中結合傳統爬竿特技，演員在高空完成速降與翻轉等高難度動作。央視稱此為「傳統魂＋現代骨」的舞台語彙實踐，凸顯中國文化的現代表達可能。



此前，該演唱會因紅色燈光與機械蛇等元素遭部分觀眾質疑包含宗教暗示。部分自媒體曾號召民眾向文化與旅遊部門檢舉，指控演出內容涉嫌「不良象徵」。央視於1月16日的公開發聲明確點出該元素源自中國神話，並強調其文化本質，有效澄清外界誤解。

