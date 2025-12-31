蔡依林演唱會砸「9億重金」打造！「巨蟒直衝觀眾席」被封最狂開場

四季線上／陳軒泓 報導

JOLIN 蔡依林帶著全新巡演於昨（30）日在台北大巨蛋連三天開唱，出道26年首度站上大巨蛋的她以《PLEASURE》專輯中探討「慾望及愉悅」為核心概念延伸，從音樂、節目內容、舞台、特效、道具、視覺動畫到前衛華麗造型等各項細節皆環環相扣主題，將整場演出構築成一座龐大而立體的「愉悅宇宙」，此外再搭配重金營建的三座沉浸互動式「人間樂園」舞台，以及媲美國際巡演的頂規視覺特效，再加上七套前衛時尚造型與36名來自世界各地的專業舞者及特技舞群，不僅完整呈現磅礡氣勢，更一舉打造出獨特沉浸式感官饗宴。

蔡依林首次登台北大巨蛋開唱（照片提供：凌時差）

除了在視覺敘事及世界觀建構上打破既有演唱會的規模及形式，此次 JOLIN《PLEASURE》全新巡演團隊把「人間樂園」的精神及「愉悅宇宙」意念全面實體化，舉凡硬體舞台、視覺特效、服裝造型皆以超高國際級規格打造，總成本高達九億台幣，創下華語樂壇演唱會史上新高，其中開場短短十分鐘就以「巨蟒繞場巡禮」搭配「登高唱跳」解鎖大巨蛋兩項成就，不僅直接把全場熱度拉到最高點，更被歌迷封為「史上最狂開場」。

蔡依林《PLEASURE》演唱會斥資9億打造（照片提供：凌時差）

蔡依林站30公尺巨蟒道具繞場（照片提供：凌時差）

整場長達兩個半小時、零冷場的精彩演出中，僅有一段經典抒情歌組曲呈現，其餘章節幾乎全數以高強度快歌，搭配華麗造型、過人舞技與絢爛奪目的視覺特效，接連掀起台下一波又一波高潮，讓人佩服她過人的體力與耐力。歷經長達一年半的準備及魔鬼訓練旅程，讓 JOLIN 也藉著演唱會自我體現了《PLEASURE》精神「愉悅在苦痛中成長」，首次挑戰大巨蛋舞台的她也表示：「很開心能和這麼多人一起完成這趟旅程，希望每一位參與的人都能在這場演唱會上找到屬於自己的樂園。」

蔡依林歷時一年半準備演唱會內容（照片提供：凌時差）

