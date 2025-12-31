蔡依林演唱會能站起來跳嗎？小禎目睹「衝突現場」這樣說

蔡依林大巨蛋開唱化身金紗女伶。（圖／凌時差音樂提供）





天后蔡依林（Jolin）全新巡演「PLEASURE世界巡迴演唱會」首場於昨（30）日重磅登場，出道26年首度站上大巨蛋開唱，化身「愉悅之母」引領4萬人釋放慾望感官。一名新加坡男星兆群在社群發問「所以蔡依林演唱會可以站起來跳嗎？」釣出小禎回應、掀起討論。

每次演唱會總會掀起站起來、坐下兩派歌迷爭論，針對昨日蔡依林開唱，小禎還原現場狀況提到：「今天遇到旁邊吵架了，前排的人站起來跳，但後排人真的看得很不爽⋯⋯因為他真的看不到。」前排站起來的歌迷認為「蔡依林說我可以站起來跳」，雙方各執一詞有，

小禎認為現場狀況很兩難，想聽聽大家意見，網友也熱烈回應「就是要嗨啊，要不要躺著看好了」、「想站就站想坐就坐，我是來享受演唱會的，不是來聽音樂會的」、「是鐵粉一定會跳起來，例如我」、「第五章的時候是可以很合理的站起來的，蔡依林說跳起來，前面可以忍耐一下！」也有人遇到衝突狀況「我旁邊的也吵架，說前面的坐下！前面的叫後面看不到就站起來，然後後面兩小時一直在互看互拍。」



