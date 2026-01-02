蔡依林演唱會被讚奧運開幕等級 大巨蛋難加場

（中央社記者王心妤台北2日電）歌后蔡依林昨晚結束台北大巨蛋PLEASURE演唱會，被讚奧運開幕等級，她笑回：「It's my pleasure。」雖然粉絲敲碗加場，但她透露，今年大巨蛋無加場機會。

蔡依林的PLEASURE演唱會使用各種道具，從開場站上長30公尺的大蛇繞場，還有金豬、飛馬等大型道具，並邀請特技舞者演出，給足歌迷視覺饗宴。有網友稱讚是奧運開幕等級的演出；也有網友認為，蔡依林給足後續在台北大巨蛋開唱歌手壓力。

對此，她笑說：「It's my pleasure，我很榮幸能給別人一點壓力，但能夠讓表演有不一樣的刺激，是我自己追求的，我不知道別人（是不是），但這對我是很神聖的東西。」

演唱會使用大量大型道具，蔡依林表示，彩排時就感到興奮和好奇；而她參與最多的部分是音樂呈現，最困難的部分則是如何流暢走位，需要跟舞者一起配合。

蔡依林笑說，開場站上巨蟒繞場前，很期待粉絲的表情，但站在蛇頭並不害怕，「走得越快我越開心，像在玩海盜船一樣。」

此次在台北大巨蛋舉辦3場演唱會，不少粉絲敲碗期待加場。但蔡依林表示，今年沒有機會，其他場地則是需要考慮是否能容納這麼多道具。演唱會下一站將於3月在中國深圳舉行。（編輯：吳素柔）1150102