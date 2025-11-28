蔡依林演唱會訂單被取消 粉絲開罵超級圓頂急回應
天后蔡依林《PLEASURE》台北大巨蛋演唱會門票傳出11月23日開賣時，由於售票系統大當機，引爆大量歌迷怒火，湧入主辦方超級圓頂官方臉書砲轟，許多人雖然順利訂到票，卻因系統卡死或付款頁面無法載入，導致訂單在期限內未能完成交易被取消。話題延燒多日，超級圓頂昨天（27日）晚間正式回應，說明接下來將採取的改善措施。
超級圓頂在公告中表示，會對歌迷與蔡依林團隊的批評虛心檢討，未來蔡依林相關演唱會將全面導入實名制售票，希望減少混亂、提升購票公平性。同時，超級圓頂也強調，已經向KKTIX提出兩項要求，包括提供「遭遇網路攻擊導致系統故障」的相關證據，以及全力配合刑事警察局調查，以釐清此次事故的真正原因。
這次風波起於11月23日門票開賣瞬間湧入大量人潮，導致系統多次卡死。有歌迷反映雖然已經搶到座位，卻遇到刷卡失敗等問題，甚至有些人沒有獲得延長付款時間，因此比起後來購票的人，更容易遭系統取消訂單。
