蔡依林演唱會遭抹邪 官宣中國開唱滅「斯理亞之亂」

蔡依林世界巡迴演唱會「PLEASURE」出現「斯理亞（左）之亂」的插曲（翻攝網路）

Jolin（蔡依林）世界巡迴演唱會「PLEASURE」結束台北大巨蛋場，沒想到《超級星光大道》第5季的第三名梁曉珺化名網紅「斯理亞」把她給抹上邪教色彩，讓接下來巡演的中國主辦方點名開告；對此梁曉珺再搬出中國《宗教事務條例》反擊，但是臉又再度被打得超腫。

據梁曉珺的最新說法，蔡依林演唱會主題就是七宗罪，演唱會元素來自西方宗教，依照中國《宗教事務條例》，宗教活動應在依法登記的宗教場所進行，非宗教團體或院校不得開展宗教活動、在公共場所設置宗教設施；另外，梁曉珺認為自己只是以娛樂角度解讀，且主辦方的開告聲明不具法律效力。

不過蔡依林的演唱會已官宣3月7、8日自中國深圳站起跑，而且6月13、14日的北京鳥巢也已過了審批，等於梁曉珺遭到打臉。接下來除了廈門奧林匹克體育中心，長沙、重慶、青島、西安、蘇州、南寧、杭州、合肥、成都等城市也都在規劃中。

此外，北京鳥巢審批通過，代表蔡依林是繼莫文蔚、鄧紫棋、張靚穎、孫燕姿及張惠妹之後，第5位登上該場地的華語女歌手；粉絲也開始在網上力挺，群起紛紛否定梁曉珺的主張。

