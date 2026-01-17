蔡依林演唱會遭星光歌手背刺是「邪教」 央視力挺：一場當代藝術展

天后蔡依林日前在台北大巨蛋舉辦《Pleasure》世界巡迴演唱會。（合成畫面／取自蔡依林IG）



天后蔡依林日前在台北大巨蛋舉辦《Pleasure》世界巡迴演唱會，但其巨蟒和暗黑風格的舞台設計，卻遭中國部分網友檢舉為邪教象徵。對此，《央視》旗下媒體「央廣夢想」近日發文評論蔡依林巡迴演唱會，並讚賞舞台設計融合中華神話故事與現代舞台科技，整體演出已不僅是一場演唱會，更接近一場大型當代藝術展覽。





《央視》旗下媒體「央廣夢想」近日發文評論蔡依林巡迴演唱會，指出舞台中「巨蟒繞場」的設計，蘊含生生不息的傳統哲思，並將神話故事中女媧靈蛇的意象，與蔡依林歌曲〈梅杜莎〉的敘事巧妙結合，並形容「以靈動的蟒身承載華夏傳說中的神秘氣韻，實現中西神話在當代舞台上的對話」。

報導進一步指出，整場演唱會大量融入傳統表演技藝，特技團隊將傳統爬竿雜技與〈大藝術家〉等歌曲橋段結合，演員需在高空完成翻轉、速降等高難度動作。央視形容，這樣的舞台設計展現「傳統魂＋現代骨」的藝術實踐，相關演出片段在各大社群平台累積播放量已突破5千萬次，話題熱度持續延燒。





在技術與製作層面，央視也高度評價該演唱會的規模與完成度。報導說明，整體製作投入高達新台幣9億元，打造超過20組大型舞台裝置，其中機械巨蟒內建200多個獨立關節，透過生物模擬系統呈現高度擬真的律動效果；金牛、飛馬等機械獸則採用工業級液壓系統支撐運作，每場巡演需動用10輛特種貨車進行運輸。央視直言，整體演出已不僅是一場演唱會，更接近一場大型當代藝術展覽。（責任編輯：殷偵維）

《央視》旗下媒體「央廣夢想」發文評論蔡依林巡迴演唱會。（翻攝自抖音）

