蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武

天后蔡依林（Jolin）於昨（30）日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI》，以震撼規格宣告華語流行樂全新里程碑，製作團隊豪砸新台幣9億元，打造前所未見的「愉悅宇宙」。不過因演唱會中出現慶典公牛、慾望巨蟒等各種動物的舞台機關，遭網友質疑隱含「光明會」元素，對此演唱會音樂總監陳君豪也幽默發聲駁斥了。

此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞台裝置，氣場全開。

不過Threads上出現不少網友談論演唱會隱含「光明會」、「邪教」、「獻祭」元素，更稱「演唱會看完身體不舒服」，對此，音樂總監陳君豪發文駁斥，並詳細說明演唱會的編排。

陳君豪寫道，準備這場演唱會音樂前，導演跟蔡依林希望他先把300頁劇本讀熟，彷彿回到大學唸英國文學時。因此每個道具、畫面、動物、聲音、舞蹈等等詮釋，都是有意涵存在，但蔡依林不想給出一個標準答案，建議大家可以再刷、三刷尋寶，或是自我探討。

陳君豪直言，這場演唱會的各種難度相當誇張，因此昨日順利演出完畢後，大家互相擁抱，真心感動，「Mommy這等級歌手還願意ㄧ直做新歌，甚至把整張新歌幾乎都放入演唱會歌單，真的Respect。」

陳君豪也透露，整場演唱會的編曲幾乎都改編了，融合電影配樂、古典樂、搖滾、舞曲。此外，他說，大巨蛋的音場真的不容易，希望能給予大家最棒的聽覺享受，因此滑Threads盼能看到各方的反饋。

陳君豪最後坦言，有看到外界討論蔡依林入「光明會」，他對此笑說：「 如果Jolin是光明會，那我就是金城武。演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」

貼文曝光後，掀起粉絲熱議，紛紛笑喊「我也願意鏟下我的肥肉獻祭給教主」、「認真文中還跟得上時事」、「滑脆也看到不少人說是光明會，真的想大翻白眼」、「不不不，金城武和肥肉您只二選一咧」、「300頁劇本！想看」、「那些人根本沒在看專輯概念是什麼」。

