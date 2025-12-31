蔡依林演唱會遭瘋傳「神秘獻祭」！音樂總監發聲明滅火 真相出爐

記者林宜君／台北報導

天后蔡依林站上台北大巨蛋開唱，不只演出規模震撼，也意外引發網路熱議。從舞台視覺到音樂編排，被部分網友點名「看不懂卻很震撼」，甚至出現「光明會」、「神秘獻祭」等陰謀論揣測。對此，演唱會音樂總監陳君豪親上火線說明，幽默回應也讓討論瞬間降溫。

蔡依林一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，門票全數秒殺。首場演出後，舞台上出現超大型公牛、長達30公尺的巨蟒等視覺設計，搭配密集音樂與舞蹈編排，讓現場氣氛沸騰。不過也有部分網友在Threads發文表示，畫面充滿象徵意味，看後「身體不適」，質疑演唱會是否暗藏特殊儀式，引發網路瘋狂猜測。

廣告 廣告

有部分網友在Threads發文表示，畫面充滿象徵意味，看後「身體不適」，質疑演唱會是否暗藏特殊儀式，引發網路瘋狂猜測。（圖／翻攝自蔡依林IG）

面對爭議，擔任音樂總監的陳君豪隨後在社群平台發文，以8點說明演唱會的創作背景。他透露，正式進行音樂製作前，導演與蔡依林要求他完整閱讀超過300頁的劇本，讓他直呼「彷彿回到大學念英國文學的時期」，也因此演唱會中每一個道具、畫面、動物、聲音與舞蹈，皆有其設計脈絡。陳君豪指出，蔡依林刻意不為這些元素設定「標準答案」，希望觀眾能透過多次觀看自行解讀，「可以再刷幾次，把它當成尋寶或自我探索」。他也坦言，整場演唱會在音樂與製作上的難度「真的蠻扯」，首場順利完成時，團隊成員彼此擁抱，內心相當感動。

面對爭議，擔任音樂總監的陳君豪隨後在社群平台發文，以8點說明演唱會的創作背景。（圖／翻攝自音樂總監陳君豪Threads）

此外，他也大讚蔡依林即使出道多年，仍持續創作新作品，甚至將新專輯中的多首歌曲納入演唱會歌單，直呼「Respect」。為了配合整體敘事，演唱會音樂幾乎全面重新編曲，融合電影配樂、古典、搖滾與舞曲等元素，呈現出多層次的聽覺體驗。針對網友熱議的陰謀論說法，陳君豪則以幽默方式回應：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武」，更自嘲若真有「神秘獻祭儀式」，願意「剷下我肚子肥肉上祭台」，成功化解外界揣測，也替這場話題十足的大巨蛋首唱留下另類註解。

更多三立新聞網報導

于朦朧替身曝光！網瘋傳兩人同天墜樓 爆：下場比本尊更慘

7.0地震晃醒全台！炎亞綸深夜發聲關心 一句話被瘋傳

強震夜全台驚魂！小S罕見現身報平安 IG限動一句話引關注

台灣人真的很會！諧音哏又進化 男藝人諧音曝光修杰楷最有畫面

