蔡依林演唱會 台灣大指定專案享入場觀賞名額

(記者謝政儒綜合報導)天后蔡依林出道 26 年首次登上台北大巨蛋，將於 2025 年 12 月 30 日、31日及 2026 年 1 月 1 日連續三天舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，打造匯集慾望與快樂的奇幻「人間樂園」，邀12萬名歌迷共度華麗的年末狂歡派對。台灣大哥大回饋用戶，針對續約指定5G專案用戶，免抽獎，即可獲得2張演唱會門票，同時開放台灣大指定5G用戶、VIP用戶及MyVideo返利黑卡會員，透過指定管道取得限量的優先購票序號，並搶先於官方售票前一日（11月22日中午12:00）進入官方售票系統獨立專區，優先購票，每組序號可購買2張門票(限量，售完為止)。



即日起至11月30日，於台灣大哥大網路門市續約5G 1,599元指定專案，直接送2張演唱會門票，數量有限額滿即止。申辦台灣大哥大5G 1,399元(含)以上指定專案用戶，於活動官網完成登記，即有機會抽中蔡依林演唱會門票。



台灣大哥大VIP用戶可於11月20日中午12點起，至「台灣大哥大APP」會員優惠券專區，索取保留專區的限量優先購票序號；或於11月1日至11月19日期間申辦台灣大5G月租1,399元以上指定方案，也可至官網登記抽取優先購票序號。此外，凡於11月18日前訂閱「影音多享組」並完成網頁登錄，即有機會獲得優先購票序號；於11月12日前訂閱，還可再享訂閱優惠，包含Netflix、HBO Max 雙享組優惠價399元(原價600元/月)，以及Disney+、HBO Max雙享組299元(原價505元/月)。MyVideo則針對返利黑卡會員推出專屬優惠，無論新申辦或既有返利黑卡會員，皆可於11月17日11:00起至專屬登記頁面完成登錄，享受提前購票的尊榮禮遇。



Jolin 蔡依林睽違 6 年推出全新專輯《Pleasure》，收錄 11 首全新創作，更首次親自擔任製作人，藉由音樂讓聽眾正視並擁抱自己內心最真實的慾望。延續作品精神，《PLEASURE》世界巡迴演唱會將於台北大巨蛋揭開全新篇章，為三場12萬名觀眾打造三座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯設計，讓 Jolin 不僅能近距離與觀眾零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場，讓每位歌迷無論身在大巨蛋哪一角，都能感受到她無與倫比的舞台氣場與震撼能量。出道 26 年首度登上台北大巨蛋開唱的 Jolin 坦言：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在跨年假期盡情享樂！」