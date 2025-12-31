蔡依林演唱會「多疑點」網猜是光明會成員 音樂總監8點回應了

娛樂中心／徐詩詠報導



歌手蔡依林自30日晚間起，一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，3場門票皆在短時間內被掃空。昨（31）日在社群平台上，不少歌迷也分享演唱會過程，其中傳出蔡依林砸下製作費高達9億元，開場獻出超大型公牛，甚至踩上長達30公尺的巨蟒繞場演出，讓現場歌迷嗨翻全場。





蔡依林演唱會「多疑點」網瘋猜光明會成員 音樂總監8點回應：那我是金城武

蔡依林踩著巨蟒進場。（圖／翻攝蔡依林臉書）

不過，在 Threads 上卻有不少網友發文表示，看了這些演唱會畫面後，身體感到相當不舒服，直言蔡依林的演唱會宛如光明會、邪教集會現場。對此，演唱會音樂總監陳君豪稍早也正式做出回應。

對於網友在社群上直指蔡依林演唱會上的疑點，陳君豪在Threads上以8點回應，完整內容如下：

廣告 廣告

蔡依林演唱會「多疑點」網瘋猜光明會成員 音樂總監8點回應：那我是金城武

本次演唱會出現不少大型動物道具。（圖／翻攝蔡依林臉書）





1. 準備這場演唱會音樂前，導演跟Jolin希望我先把300頁劇本讀熟，彷彿回到大學唸英國文學時。

2. 承上，所以每個道具，畫面，動物，聲音，舞蹈…等等詮釋都是有意涵存在，但Jolin不想給標準答案，所以可以再刷三刷尋寶，或自我探討囉。

3. 這場演唱會的各種難度真的蠻扯，所以今天順利演完時，大家互相擁抱，真心感動。

4. Mommy 這等級歌手還願意ㄧ直做新歌，甚至把整張新歌幾乎都放入演唱會歌單，真的Respect.

5.承上，整場演唱會的編曲也幾乎都改編了，融合電影配樂，古典樂，搖滾，舞曲，謝謝編曲團隊：陳君豪 ，梁正青，王韻築，鍾濰宇，簡道生。

蔡依林演唱會「多疑點」網瘋猜光明會成員 音樂總監8點回應：那我是金城武

蔡依林在演唱會過程中，更換不少服裝。（圖／翻攝蔡依林臉書）





6. 這次的Band蠻年輕，而且來自各界好手，Band Leadsr & Bass: 簡道生（最老） 吉他：利惟庸（福夢樂團） 95 （剛拿金鐘最佳配樂）。KB: 小卞（憂鬱帥） Drum : 鳥人（草東樂團）PGM: 小富（壞壞帥） PGM: 景棠（文青89帥）PGM&副總監：小宇（阿部寬帥）。

7. 大巨蛋音場真的不容易，滑脆就是希望看到各方Feedback ,給大家最棒聲音享受，shout out to 音響團隊：穩立音響，伽利略&國哥，黃文萱，Kane ,翔清， 貓貓。

8. 如果Jolin 是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台





蔡依林演唱會「多疑點」網瘋猜光明會成員 音樂總監8點回應：那我是金城武

有網友質疑演唱會參雜不少光明會元素，稱現場宛如邪教現場。（圖／翻攝蔡依林臉書）

















原文出處：蔡依林演唱會「多疑點」網瘋猜光明會成員 音樂總監8點回應：那我是金城武

更多民視新聞報導

出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到

復古女郎「怪美像AI」竟是蔡依林！暴改太反差震驚網

蔡依林親認證新歌遭誤聽成「勤美」 網笑：早知MV在台中拍就好

